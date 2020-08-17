ترامب مهاجما دعوات إسقاط أردوغان: لاعب عالمي في الشطرنج وأتفاهم معه جيدا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن «غير كفء عقلياً» في عالم يعتبر فيه القادة الأجانب مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “لاعبين عالميين في الشطرنج”، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية.

ووجه ترامب، في مشاركة هاتفية ببرنامج تلفزيوني عبر “قناة فوكس نيوز”، انتقادات لمنافسه الديمقراطي بايدن على صعيد السياسة الخارجية وفي قضايا مختلفة أخرى.

وأفاد ترامب، بأن بايدن لا يمكنه التعامل مع هؤلاء الأشخاص في بيئة تعج بقادة عالم أذكياء للغاية، لافتا إلى أنه “بايدن” “منتهٍ عقليا”.

وأضاف:” أنت تتعامل مع أشخاص أذكياء للغاية، هذه الدول لديها قادة لاعبي شطرنج عالميين، وأنا أعرفهم، على سبيل المثال، الرئيس التركي أردوغان”.

وأكد ترامب، أنه على تفاهم جيد مع الرئيس التركي، مشيرا إلى أن بعض رؤساء الدول طلبوا منه الاتصال بأردوغان لأنه يصغي له.

وتداولت وسائل إعلام، السبت الماضي، تصريحات لجو بايدن أدلى بها في ديسمبر الماضي، دعا فيها إلى التعاون مع المعارضة التركية “لإسقاط” الرئيس رجب طيب أردوغان.