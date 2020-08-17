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ترامب مهاجما دعوات إسقاط أردوغان: لاعب عالمي في الشطرنج وأتفاهم معه جيدا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن «غير كفء عقلياً» في عالم يعتبر فيه القادة الأجانب مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “لاعبين عالميين في الشطرنج”، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية.

ووجه ترامب، في مشاركة هاتفية ببرنامج تلفزيوني عبر “قناة فوكس نيوز”، انتقادات لمنافسه الديمقراطي بايدن على صعيد السياسة الخارجية وفي قضايا مختلفة أخرى.

وأفاد ترامب، بأن بايدن لا يمكنه التعامل مع هؤلاء الأشخاص في بيئة تعج بقادة عالم أذكياء للغاية، لافتا إلى أنه “بايدن” “منتهٍ عقليا”.

وأضاف:” أنت تتعامل مع أشخاص أذكياء للغاية، هذه الدول لديها قادة لاعبي شطرنج عالميين، وأنا أعرفهم، على سبيل المثال، الرئيس التركي أردوغان”.

وأكد ترامب، أنه على تفاهم جيد مع الرئيس التركي، مشيرا إلى أن بعض رؤساء الدول طلبوا منه الاتصال بأردوغان لأنه يصغي له.

وتداولت وسائل إعلام، السبت الماضي، تصريحات لجو بايدن أدلى بها في ديسمبر الماضي، دعا فيها إلى التعاون مع المعارضة التركية “لإسقاط” الرئيس رجب طيب أردوغان.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • وإنت نفسك يا كشخة الماريندا حيشوطوك برا البيت الأبيض في الانتخابات الجاية… وخلي القردوقان ينفعك وقتها.

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  • 🛑بعد الاطلاع والتحقيق مع أحد المقبوض عليهم من الأطباء اجهشت طبيبة وخبير معمل بأن مرض كورونا هو عملية منظمة للفصل العنصري من منظمة الصحة العالمية ـ ومحاولة أخذ عينات من الناس لأيجاد علاج لمرض الأيذز االمنتشر في اليابان وأوروبا وإيران وبعض والولاياتت المتحدة وروسيا والهند والصين وجزر اسيا ….
    🛑واعترف بعض الاطباء بوجود تجارة للجنس والاطفال في بعض الدول تقوم بها بعض المنظمات العالمية التي تدعي بأنها تحافظ على الحريات وحقوق الانسان وتم العثور على العديد منها في دول الخليج واوروبا وأمريكا ـ وهي منظمات تدافع عن الشواذ وحرية الزواج المثلي ـ وتبادل الازواج ونشأ من هذه الثقافات مرض الأيذز وفقدان المناعة وأمراض أخرى ليس لها علاج نتيجة من هذه الممارسات الغير أخلاقية والغير دينية .

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  • اردوغان كلب ترامب قال عنه انه احمق ومع ذلك يدافع عنه امام بايدن وهو يعرف ان مجرم حرب يتزعم تنظيمى داعش والقاعدة ولو ركز بايدن على جرائم اردوغان امام الامريكان واثبت جهل ترامب لكسب المعركة واتمنى من بايدن فى اى مناظرة مع ترامب ان يطلب من اردوغان استخراج شهادة اصلية تطابق صورة الشهادة المزورة التى قدمها اردوغان للترشح للانتخابات الرئاسية وبدونها لا يحق له الترشح للرئاسة التركية ومابنى على باطل فهو باطل فمن حق بايددن المطالبة بسجن اردوغان بتهمة التزوير واجراء انتخابات رئاسية لايحق له الترشح لها لانه مجرم ومعاه دبلوم فقط

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  • من الطبيعي ان يدافع ترمب عن كلبه …كلب الصيد القردوغان خلافا لما ينبح به هم عميل الي اسرائيل وامريكا وهو حامي الدواعش والارهابيين ومحامي العاهرات والحشاشين والشواذ الجنسيين ….وبالتالي فأن دفاع ترامب عنه دفاع مشروع عن كلبه ولهذا لا داعي للانزعاج…عندما يكمل مهمته القذره هذا الكلب سيتم طرده الي مربطه في اسطنبول…حسبنا الله ونعم الوكيل في الخونة والعملاء الذين جاءوا بالاتراك والقطريين …وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ساهم في نكبة فبراير السودا النودا….

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  • Tramp is the most damp presidents in USA history we know that all Americans will vote to byden and they will kick him on his yellow ass away from white house

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