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باشاغا يطالب بخروج كل “المرتزقة والميليشيات” من سرت والجفرة

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بإدراج شركة فاغنر الروسية على لوائح العقوبات الأوروبية، مؤكدا أن موقف حكومة الوفاق الثابت من ضرورة خروج كل المرتزقة والميليشيات من سرت، والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من العمل لاستئناف إنتاج النفط، كخطوة أولى في مسار سلامٍ لن يكون لمجرمي الحرب فيه أي مستقبل سياسي.

وأشار باشاغا، خلال لقاه مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في طرابلس، أن حكومة الوفاق سلّمت للحكومة الألمانية ملفات توثق حجم الجرائم التي اقترفتها “المليشيات والمرتزقة الذين يتبعون مجرم الحرب حفتر”، على حدّ تعبيره.

وأوضح وزير الداخلية في حكومة الوفاق، عبر حسابه على توتير، أن التقارير التي سلّمها للحكومة الألمانية، “شملت تقاريراً عن الألغام والمقابر الجماعية، وتحليلاً أمنياً متكاملاً عن هذه المليشيات، بالإضافة إلى انتهاكات حظر الأسلحة، وتفاصيل رحلات نقل العتاد والمرتزقة”.

وأضاف باشاغا، أنه ناقش مع وزير الخارجية الألماني، عدة ملفات منها مكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • يامجرم المرتزقة والنفايات الارهابية والاحتلال التركى موجودة فى الاماكن التى تتواجدون فيها وانت مجرد مجرد وزير الملابس الداخلية لحريم السلطان كلب حقير اما سرت والجفرة فمحمية بخير اجناد الارض وفى حالة فشل مباحثات السلام ستتقدم لتحرير كل شبر فى غرب ليبيا من الاحتلال التركى والمرتزقة وتقتص من الخوان كما حدث فى مصر والسودان ولم ينفعهم اردوغان فرجب فوق صفيح ساخن بعد خازوق الخط الاحمر انظر لاردوغان الان تجد مؤخرته حمراء فهو قرد وخان

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  • المليشيات والمرتزقة في طرابلس يا ارهابي يا عميل يا خائن يا مجرم يا كلب الاتراك الانجاس يا وقح

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