مُبررا خسارة ABC لـ67 مليون دولار الصديق الكبير : عملية احتيال وظروف استثنائية

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

17 August, 2020

فيما أظهرت البيانات المالية لمجموعة بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC المتداولة أسهمها في بورصة البحرين ، الخسائر الصافية الموحدة العائدة إلى مساهمي الشركة الأم بــ 67 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري 2020 ، مقارنة بأرباح صافية بلغت 112 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي .

خرج البنك الذي يترأسه الصديق الكبير ببيان جاء في نصه ما يرجع او يبرر الخسائر بما وصفه بمواجهة أوضاع متاجرة غير مسبوقة ، شكلت تحدياً كبيراً جداً خلال النصف الأول من عام 2020 ” ، مشيرا الى ان المصرف “بدأ العام بأداء جيد متمتع بميزانية عامة قوية ومجموعة من الصفقات المنتظرة ، ومواصلة عملية التحّول لرقمنة وتطوير الأعمال المصرفية بالجملة ، ” ثم يعدد البيان ما عناه بمواجهة الظروف غير العادية موردا أحداث النصف الأول من العام وهي ” جائحه كوفيد-19 و انهيار أسعار النفط وما ترتب عليه من ضغوط في الأسواق ” واصفا أن تلك العوامل كانت قوية لاجتماعها في وقت واحد

واستمر البيان موضحا أن أداء الأعمال والإيرادات من العملاء كان جيداً خلال النصف الأول من العام، فيما تأثرت هوامش الفوائد الصافية بسبب انخفاض معدلات الفائدة وتأثير تراجع قيمة الريال البرازيلي بنسبة 26% بشكل كبير على إيرادات بنك ABC البرازيل واضاف أنه تم اتخاذ إجراءات مكثفة على صعيد مصروفات التشغيل للتعويض عن تراجع الإيرادات نوعاً ما، بحيث حققت المجموعة، على أساس الأعمال الرئيسية وقبل اقتطاع المخصصات، نتيجة صافية بلغت 114 مليون دولار، مقارنة مع 133 مليون دولار في الفترة المماثلة من عام 2019.

واشار البنك إلى أنه تم وضع مخصصات لخسائر ائتمان متوقعة للنصف الأول من العام ، بلغت 174 مليون دولار، من 21 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ولان البيان لابد أن يقدم التطمين والتفاؤل قال أن البنك خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، سوف يواصل إعطاء الأولوية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الربحية وفي الوقت ذاته احتواء مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة التي كانت العامل الأكبر الذي أثر على النتائج.

وأفادت البيانات بانخفاض موجودات البنك بنسبة 1% خلال النصف الأول إلى 29.6 مليار دولار، مقابل 30.1 مليار دولار نهاية عام 2019.

واعقب الموقع الرسمي للمصرف بالبيان بتصريح لرئيسة الصديق الكبير متحدثا فيه عن الخسارة ، مرجعا ذلك الى الظرف غير الطبيعي وفق قوله نتج عنه وضع مخصصات كبيرة لخسائر ائتمان متوقعة كان جزء كبير منها يخص عملية احتيال ضخمة من عميل واحد ، لكن الكبير وبيان المصرف لم يدخل في تفاصيل افصاح ابعد من هذا الحد

ليبيا وبنك ABC

في ديسمبر 2010 استحوذ مصرف ليبيا المركزي على أسهم جهاز أبوظبي للاستثمار في بنك ABC ( للمؤسسة العربية المصرفية ) والبالغة نسبتها 17.72%، مما رفع مساهمة مصرف ليبيا المركزي في البنك إلى نسبة 59.37% من مجموع أسهم بنك ABC .

وكان البنك قد تأسس كشركة مساهمة موحّدة بتاريخ 17 يناير 1980 بمرسوم أميري صادر في مملكة البحرين، ومنح ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية لبنوك الأوفشور من قبل مؤسسة نقد البحرين (مصرف البحرين المركزي حاليا) بتاريخ 7 أبريل 1980، وفي نفس التاريخ شرع البنك في مزاولة أنشطته برأس مال مصرح به قدره مليار دولار أمريكي.

بحلول أبريل 1981، كان الشركاء الثلاثة الأصليون قد دفعوا مبلغ 750 مليون دولار من رأس المال بالكامل، وهم كل وزارة المالية في حكومة الكويت وفي ما بعد تم تحويله إلى الهيئة العامة للاستثمار ، ولأمانة اللجنة الشعبية العامة للخزانة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وفي مابعد تم تحويله إلى مصرف ليبيا المركزي، وجهاز أبوظبي للاستثمار.

واستمر كل طرف مؤسس بامتلاك ثلث الأسهم لغاية عام 1990، حيث تمت زيادة رأس المال المعتمد أواخر عام 1989 إلى 1.5 مليار دولار أمريكي، تلا ذلك إدراج أسهم البنك في بورصة البحرين بالتزامن مع زيادة رأس المال المدفوع إلى مليار دولار أمريكي باكتتاب عام في البحرين واستثمارات دولية خاصة.

وقامت في يونيو 2008 بزيادة رأسماله من خلال طرح إصدار أسهم وفقاً لحق الأولوية في الاكتتاب للمساهمين الحاليين بحيث يعطى كل منهم سهماً واحداً مقابل كل سهم يحمله، وبلغ حجم إصدار الأسهم الجديدة مليار سهم بسعر إصدار قدره دولار أمريكي واحد للسهم زائداَ علاوة بقيمة 0.11 دولار للسهم.

وفي يناير 2010 اعتمدت الجمعية العمومية الغير عادية زيادة رأس مال البنك المدفوع من 2.0 مليار دولار إلى 3.11 مليار دولار من خلال إصدار أسهم أولوية للمساهمين الحاليين للبنك.

الصديق الكبير و ABC

قبل خمس سنوات لم يعد الصديق الكبير ووفق القانون محافظا لمصرف ليبيا المركزي ، لانتهاء المدة القانونية لشغل المهام ، وبذلك يمارس سلطاته بالامر الواقع ، وبرغم تعيين مجلس النواب لمحمد الشكري محافظا للمركزي ، الا ان الكبير لم يتزحزح من منصبه متحججا بأن انتخاب الشكري في البرلمان مخالف لبنود الاتفاق السياسي ، وبوجوده في المركزي بات متواجدا في رئاسة مجلس ادارة بنك ABC ياعتبار ليبيا المركزي اكبر المساهمين وينتفع الكبير بمزايا ودخل هذه الوظائف ، غير أن الاهم هي الاعتمادات التى تفتح عن طريق بنك ABC كبنك وسيط وهو ماتؤكده مصادر مطلعة وهو ما يطرح تلقائيا السؤال حول سبب استأثار ABC بفتح الاعتمادات ،

ويبقى ان تصريح الكبير عبر موقع المصرف كان مقضبا وبدل ان يستفيض حول ماحدث من احتيال كجانب افصاحي مهم للعملاء والمراقبين سواء مستثمرين او اعلاميين اكتفى باشارات عابرة شديدة الاختصار وهي دائما طريقته في التعاطي الاعلامي .