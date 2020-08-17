الهلال الأحمر الليبي يعقد اجتماعا مشتركا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر

عقد الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي، اجتماعا مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورر، عقب زيارتة إلى ليبيا.
وتطرق الاجتماع، إلى عدد من الملفات، أبرزها التعاون المشترك ودعم جهود الجمعية في مواجهه التحديات الإنسانية للوضع الراهن، إضافة إلى تعزيز برامج الشراكة فى كافة المجالات.
وأشاد السيد مورر، على دور المتطوعين بالهلال الأحمر الليبي، من جهود فى تأدية واجبهم الإنساني خصوصًا فى ظروف الأزمة الحالية وتفشى فيروس كورونا.
وأكد الطرفان، في ختام الاجتماع، على مواصلة التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات المتوقعة مستقبلا.
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