الهلال الأحمر الليبي يعقد اجتماعا مشتركا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر

عقد الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي، اجتماعا مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورر، عقب زيارتة إلى ليبيا.

وتطرق الاجتماع، إلى عدد من الملفات، أبرزها التعاون المشترك ودعم جهود الجمعية في مواجهه التحديات الإنسانية للوضع الراهن، إضافة إلى تعزيز برامج الشراكة فى كافة المجالات.

وأشاد السيد مورر، على دور المتطوعين بالهلال الأحمر الليبي، من جهود فى تأدية واجبهم الإنساني خصوصًا فى ظروف الأزمة الحالية وتفشى فيروس كورونا.

وأكد الطرفان، في ختام الاجتماع، على مواصلة التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات المتوقعة مستقبلا.

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