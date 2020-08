المريمي: زيارة وزيري دفاع أنقرة والدوحة تؤكد ضرورة التصدي للخطر التركي

قال فتحى

المريمى، المستشار الإعلامى لرئاسة مجلس النواب ، إن زيارة وزيرى دفاع تركيا وقطر

إلى ليبيا هى رسالة واضحة إلى الداخل الليبى، وإلى مجلس النواب والشعب الليبى

الحر، والجيش ليعد العدة للتصدى لأى خطر تركى يهددها.

وأضاف المريمي في تصريح إعلامي أن قرار البرلمان المصرى بالموافقة على

تفويض الجيش المصرى بإرسال قوات عسكرية إلى خارج البلاد، جاء تلبية للمطالب

الليبية ولحفظ الأمن القومي المصري.

وكان مجلس النواب

المصرى قد عقد جلسة سرية لنظر الموافقة على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة

المصرية فى مهام قتالية خارج البلاد.

