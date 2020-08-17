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صنع الله يبحث مع وزير الخارجية الألماني العلاقات النفطية المشتركة وجهود حل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، العلاقات النفطية المشتركة كما تم التطرق الى الإغلاقات غير القانونية للمنشآت النفطية والجهود الألمانية لحل الأزمة الليبية.

وبحسب بيان للمؤسسة الإثنين، حضر اللقاء الذي عقد بطرابلس، عضوا مجلس الادارة بلقاسم شنقير والعماري محمد، وعدد من المختصين بالمؤسسة، وتم خلال الاجتماع مناقشة الأضرار الاقتصادية والبيئية الناتجة عن الإغلاقات والمخاطر الناشئة عنها فيما يتعلق بالسلامة العامة، خصوصا بسبب «عسكرة المنشآت وتواجد المرتزقة الاجانب فيها».

كما تم التأكيد على أهمية الشفافية المالية بالتوازي مع إعادة الترتيبات الأمنية، وضرورة إخلاء المنشآت النفطية من المرتزقة وجميع المظاهر العسكرية، وجعلها مناطق عازلة منزوعة السلاح، حتى يتمكن موظفو المؤسسة من أداء عملهم دون تعريض حياتهم للخطر وعدم استخدام النفط كورقة مساومة سياسية وتجنيبه الصراع العسكري.

وأكد ماس ضرورة الإنهاء الفوري للإغلاقات، ودعم ألمانيا للجهود التي تبذلها المؤسسة الوطنية النفط من أجل إعادة الإنتاج، وشدد على دورها الهام في الحفاظ على وحدة ليبيا.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • لا يؤكد علاقات مشتركة بالنفط الليبي الا بعد فتح الطيران الليبي والأجنبي بين طرابلس العاصمة والدول الأوروبية العالق فيها الليبيين والطلبة والخريجين – ووضع ملف إصلاح “مطار طرابلس العالمي “في أولويات الاجتماع – والتعويض عن الأضرار التي لحقت به – وهذه من أولويات الادارة الحكومية الليبية الحالية وفصل موسسة الطيران المدني كمؤسسة عامة عن وزارة المواصلات والطرق والمرور وإعلان بان ” الادارة العامة للطيران المدني الليبي أكاديمية ليبية لها مهندسين ومتخصصين وطيارين ووقود ”
    واختلافها كل الاختلاف عن قطاع الموصلات والطرق والمرور –
    وعدم التفريط في النفط الليبي الا بعد البدء في العمل الاصلاحي باشراف شركات ليبية لشركات مساهمة وتوظيف الخريجين الليبيين من الاولويات .
    وعدم إهمال بوضع ملف إصلاح مطار طرابلس العالمي في أولويات اي لقاء اداري للحكومة الحالية . دون تضييع اي وقت .

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