العقوري: نأسف لقيام الشباب الليبي ترك البلاد عن طريق الهجرة غير الشرعية 

أخبار ليبيا24

أبدى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري أسفه لقيام الشباب بالمخاطرة وترك البلاد عن طريق الهجرة غير الشرعية.

فيما يخص التقارير الواردة عن قيام مجموعة من الشباب الليبي بالمخاطرة بعبور البحر المتوسط للوصول إلى شواطئ جنوب أوروبا.

وقال العقوري :”أنا آسف لقيام الشباب بعمل خطير كهذا والاتجاه لعصابات تهريب البشر وأنا أتفهم الظروف الصعبة التي يعيشها الشباب الليبي والتي تضطرهم لحلول يائسة وخطيرة”.

وتابع رئيس اللجنة :“من المحزن أن يخاطر الشباب بأرواحهم للحصول على حقوق أساسية من المفترض أن يجدوها في بلادهم”.

وشدد العقوري على أهمية أن تقوم الحكومة بإعطاء ملف الشباب الأولوية التي يستحقها وضرورة العمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لفتح فرص العمل أمامهم وتحسين ظروف حياتهم.

وأكد رئيس اللجنة أنه بالإمكان عمل شيء ما إذا ركزت الحكومة عملها على تسحين ظروف الشباب، موضحًا أن مشاركة الشباب بشكل أكبر في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يعد التحدي الوطني الأكبر.

وأشار العقوري إلى أن مشاركة الشباب تعتبر مسؤولية الجميع دون استثناء، مما يتطلب مشروع وطني شامل للاهتمام بشريحة الشباب، مؤكداً على أن ليبيا لا يجب أن تفرط في ثروتها من الشباب والذي يعد أساس أي مشروع للتنمية والنهوض بالوطن.

وعبر رئيس اللجنة عن أمله في استقرار الأوضاع والذي بدوره سيساعد في العمل على ملف الشباب، موضحًا أن ليبيا دولة غنية بمواردها وتحتاج لسواعد شبابها والذي سيكون أمامه العديد من الفرص الواعدة.

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