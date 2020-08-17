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وزير التعليم يعرض على رئيس ديوان المحاسبة تحديثات منظومة علاوة الحصة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قدم وزير التعليم بحكومة الوفاق محمد عماري زايد، عرضا لمنظومة علاوة الحصة والتحديثات التي أجريت عليها، لديوان المحاسبة.

جاء  ذلك خلال لقاء جمع عماري زايد، مع رئيس ديوان المحاسبة أ. خالد شكشك، الإثنين، بحضور وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، بحضور عدد من مديري الإدارات العامة والمكاتب بالديوان، وعدد من مسؤولي الإدارات بوزارة التعليم.

وقال ديوان المحاسبة في بيان الإثنين، إن رئيس الديوان ومديرو الإدارات والمكاتب أثنوا على المجهود المبذول من قبل وزارة التعليم فيما يتعلق بمنظومة الحصة.

وجرى الاتفاق على ضرورة توفير المخصصات الكافية لتغطية العلاوة في مواعيدها، والعمل على ربطها بالمرتب، لتصرف مستقبلا ضمن المرتب الشهري للمستحقين دون تأخير.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر الديوان، الصعوبات التي تواجه وزارة التعليم وبحث الآليات والطرق المناسبة لتذليلها، إلى جانب بحث آليات التعاون بين الطرفين بما يخدم المصلحة العامة.

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عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • Avatar يقول أولياء أمور الطلبة - والتأخير التحصيل العلمي ومساويء والتقييم الفكري للمعلمين والمعلمات بالقطاعات التعليمية الليبية:

    وقفه الموضوع هذا – فورا –
    وموضوع التعليم عن بكرة ابيه يحتاج لمراجعة الامن الداخلي المحلي للبلديات –
    لان التعليم الحالي عبارة عن شيء تافه وقرارات ساذجة وصبيانية وتدل الا على الغباء ولا تخرج الا الاغبياء والاتكاليين – ولا توظف الا المعتوهين والمعتوهات –
    وهذا لا يعطي اي علاوة لاي معلم – او معلمة او ادارة –
    هل تعلم ان الفترة الماضية من أسبوع فقط بسبب التعليم المنزلي وعن بعد كما تهلوسون –
    تم ضبط المدارس الخالية – أمنيا ووجدوا فيها مصانع للخمر – وأصبحت المدارس ماءوى لتجار المخدرات وممارسة الزنا …!!!!!
    هل تعلم ان التعليم عن بعد – سبب مشاكل نفسية للطلاب لغياب روح المنافسة والابتكار والانتباه للمعلم – والمحافظة على النظافة – وحطم احلام وطموح العديد من الطلاب …!!!!!
    انتم لا تعملون لاصلاح المجتمع – انما تفسدوا وانتمً لا تشعرون – وهذه أشياء لا تعطى عليها علاوات – انما تسحب عليها وظاءف ومراكز وزارية – وتقدم للمحاسبة فورا – لغياب اساتذة التوجيه المعنوي والفكري – والعقائدي والثقافي –
    وهذه جريمة بشعة في حق التعليم الليبي ولن تمر مرور الكرام …

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