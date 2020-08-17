مديرية أمن الكفرة تكشف حقيقة حدوث خروقات أمنية بالبلدية

علقت مديرية أمن الكفرة على ما سمتها شائعات تتداول في صفحات التواصل الاجتماعي والرأي العام حول حدوث خروقات أمنية بالبلدية، مطمئنة الجميع أن الأوضاع الأمنية بالمدينة ممتازة.

وقالت المديرية في بيان الإثنين، إن دورياتها متمركزة في مواقعها، وقسم المرور والتراخيص خلال الفترة الصباحية والمسائية، وقسم النجدة والتدخل السريع الفترة الليلية، والدوريات التابعة للشؤون الأمنية حي الشورى في جزيرة قدرفي، والجزيرة الخضراء .

وبحسب البيان، يستمر عمل دوريات قسم البحث الجنائي في تطبيق قرار حظر التجول، وإغلاق المحال التجارية على تمام الساعة 7:00 مساءً .

ولفتت المديرية إلى أن المدينة تشهد الليلة، تواجد دوريات وتمراكزات تابعة للقوات المسلحة من منطقة الكفرة العسكرية في عدة مواقع داخل المدينة .

وأعلنت المديرية منع أي مركبة مخالفة للقانون من التزود بالوقود، وكذلك كل مركبة لا توجد بها إجراءات ولوحات معدنية أو زجاجها معتم، وكذلك رخصة قيادة للسائق، من أجل الحد من تواجد الأطفال وصغار السن بالمحطات الأمر الذي تسبب بحدوث الكثير من الإشكاليات بمحطات الوقود الفترة الماضية .

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