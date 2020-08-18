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نقل الرئيس الموريتاني السابق إلى حيث كان يحتجز السنوسي في نواكشوط

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكدت مصادر متطابقة أن الشرطة الموريتانية نقلت رئيس البلاد الأسبق محمد ولد عبد العزيز  إلى مدرسة الشرطة المكان السابق لاحتجاز رئيس المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي قبل تسليمه لحكومة الوفاق. 

ويأتي نقل ولد عبد العزيز إلى مدرسة الشرطة لتعميق استجوابه في قضايا فساد، وذلك بعد توقيفه مساء اليوم الاثنين لتعميق التحقيق معه.

ويتهم البرلمان الموريتاني الرئيس السابق بالفساد والتفريط بجزيرة لأمير قطر السابق.

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية، قد فتحت، مطلع أغسطس الجاري، ملف منح الرئيس السابق إحدى الجزر الموريتانية كهدية إلى أمير قطر السابق، وبدأت الاستماع لبعض المسؤولين المرتبطين بالملف.

وفي  16 مارس من العام 2012  ألقت السلطات الموريتانية ابان حكم ولد عبد العزيز  القبض على عبدالله السنوسي، أحد أركان النظام الجماهيري في ليبيا ،واعتقل السنوسي لدى وصوله نواكشوط من مدينة الدار البيضاء المغربية في رحلة عادية، موضحا أنه كان يسافر حاملا «جواز سفر ماليا مزورا».

وتم الإبقاء على السنوسي في معتقله بنواكشوط الى حين تسليمه لسلطات طرابلس في سبتمبر من العام ذاته .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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