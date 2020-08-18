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مركز المعلومات بوزارة العمل بالوفاق يبحث ميزانية العام القادم

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد رئيس مركز المعلومات التابع لوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق مسعود القذافي اجتماعا موسعا، أمس الاثنين، ناقش خلاله الميزانية التقديرية للعام المقبل الخاصة بالمركز.

وتطرق القذافي خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر وزارة العمل في طرابلس، مع مدراء الإدارات، إلى أهمية تطوير عمل مركز المعلومات، مشددا على أهمية العمل بالمنصة الالكترونية التي أطلقتها إدارته.

وكان قد قدّم المركز إحصائيات تخصّ العاملين في القطاع العام، خلال شهر مارس الماضي أظهرت أعداد موظفي القطاع العام، حيث بلغ عددهم 2.300 مليون عامل مسجلين وفقا للأرقام الوطنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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