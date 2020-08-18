مركز المعلومات بوزارة العمل بالوفاق يبحث ميزانية العام القادم

عقد رئيس مركز المعلومات التابع لوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق مسعود القذافي اجتماعا موسعا، أمس الاثنين، ناقش خلاله الميزانية التقديرية للعام المقبل الخاصة بالمركز.

وتطرق القذافي خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر وزارة العمل في طرابلس، مع مدراء الإدارات، إلى أهمية تطوير عمل مركز المعلومات، مشددا على أهمية العمل بالمنصة الالكترونية التي أطلقتها إدارته.

وكان قد قدّم المركز إحصائيات تخصّ العاملين في القطاع العام، خلال شهر مارس الماضي أظهرت أعداد موظفي القطاع العام، حيث بلغ عددهم 2.300 مليون عامل مسجلين وفقا للأرقام الوطنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية