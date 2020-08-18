تعاون ليبي إيطالي لتطوير المشاريع الزراعية

بحث النائب في المجلس الرئاسي أحمد حمزة، مع سفير إيطاليا جوزيبي بوتتشينو لدى ليبيا،تعزيز التعاون في مجال الزراعة بين البلدين.

وتناول حمزة خلال الاجتماع، الذي عقد بطرابلس يوم امس الأثنين، وبحضور عدد من مرافقي بوتتشينو، مشاريع التنمية الزراعية في مناطق الجنوب.

ويعدّ هذا الاجتماع هو الثاني خلال 10 أيام للسفير الإيطالي مع مسؤولين ليبيين حول المشاريع الزراعية.

والتقى السفير الإيطالي في وقت سابق، مع وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق ميلاد الطاهر ومستشارة المجلس الرئاسي سعاد الوحيدي، إلى جانب البيرتو دراغوتا خبير بمعهد المتوسط للعلوم الزراعية، نوقش خلاله تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة عام 2008 الذي تنص على تعزيز التعاون في القطاع الزراعي.

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