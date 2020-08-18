شركة الزويتينة تستعرض خطط التشغيل خلال 10 سنوات المقبلة

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الأعمال الاستراتيجية لشركة الزويتينة للنفط، خلال اجتماع موسع، مع رئيس مجلس إدارة الشركة ناصر زميط، وبحضور عدد من مدراء الإدارات الفنية والهندسية من الطرفين.

واستعرض زميط، توقعات معدلات إنتاج الزويتينة من النفط والغاز خلال 10سنوات المقبلة حتى عام الفين، موضحا خطط عمل الاستكشاف والحفر التطويري والدراسات المكمنية والمعملية ونشاط صيانة الآبار إلى جانب الاحتياطي العام للشركة من النفط والغاز.

كما تطرق الطرفين، خلال الاجتماع الذي عقد بطرابلس بحضور الشركاء الأجانب، إلى الميزانية التشغيلية والتنموية الخاصة بالعام المقبل.

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