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«تسييري بنغازي»: إزالة المباني والإشغالات المخالفة من على أرصفة المدينة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، تعليماته باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المباني المقامة بالمخالفة على الأرصفة العامة، وجميع الإشغالات والكتل الخرسانية التي تعيق حركة سير المشاة.

وأكد رئيس المجلس، إلى أنه تم أيضا منع عرض المواد الغذائية والبضائع والمواد الخاصة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة على هذه الأرصفة.

وأوضح رئيس المجلس التسييري للبلدية أنه يجب أن يكون هناك تحرك فعلي تجاه المحافظة على الأرصفة، باعتبارها حقا للمشاة، وحفاظا على المظهر العام لمدينة بنغازي.

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الإشغالات المباني تسييري بنغازي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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