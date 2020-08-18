«تسييري بنغازي»: إزالة المباني والإشغالات المخالفة من على أرصفة المدينة

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، تعليماته باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المباني المقامة بالمخالفة على الأرصفة العامة، وجميع الإشغالات والكتل الخرسانية التي تعيق حركة سير المشاة.

وأكد رئيس المجلس، إلى أنه تم أيضا منع عرض المواد الغذائية والبضائع والمواد الخاصة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة على هذه الأرصفة.

وأوضح رئيس المجلس التسييري للبلدية أنه يجب أن يكون هناك تحرك فعلي تجاه المحافظة على الأرصفة، باعتبارها حقا للمشاة، وحفاظا على المظهر العام لمدينة بنغازي.