الوطني لمكافحة الأمراض: تسجيل 4 حالات وفاة و 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد فحص 2995 عينة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم

الثلاثاء، تسجيل 4 حالات وفاة و 407 إصابات بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان له أنه تم فحص 2995 عينة منها 956 في المختبر المرجعي

لصحة المجتمع طرابلس، و164 في مختبر المركز المرجعي زليتن و56 في مختبر فرع المركز

الوطني الزاوية، و89 في مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد، و100 عينة في

مختبر فرع المركز سبها و960 في مختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية و359 في مختبر

فرع المركز الوطني مصراتة و11 عينة في مختبر فرع المركز غريان و300 فيمختبر المركز

الوطني للصحة الحيوانية.

وبين أن عدد العينات السالبة بلغ 2588 والموجبة 407 منها موجبة منها 256

حالة جديدة و151 لمخالطين.

كما كشف المركز الوطني عن تسجيل 4

حالات وفاة و 36 حالة شفاء.

