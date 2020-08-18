وزراء من ألمانيا وتركيا وقطر يزورون ليبيا وسط جهود لوقف النار

وسط مطالب أميركية وأممية بوقف التصعيد العسكري في مدينة سرت الليبية، وإعادة فتح حقول النفط المغلقة، أجرى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس، محادثات في العاصمة طرابلس مع مسؤولي حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، تزامناً مع إجراء وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، ونظيره التركي خلوصي أكار، محادثات مماثلة في زيارة ثنائية هي الأولى لهما على هذا المستوى.

وشدد ماس الذي كان متوقعاً أن يزور أيضاً المنطقة الشرقية، للقاء مسؤولين بالجيش الوطني والبرلمان، على أنه «يجب وقف إطلاق النار، وإنهاء الحصار على الموانئ والحقول النفطية، لإيجاد تسوية سياسية»، مشيراً إلى أن «الاتحاد الأوروبي سيتخذ خطوات عدة، في حال استمرار انتهاك قرار حظر الأسلحة»، في تهديد واضح بمعاقبة منتهكي الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي.

وقال ماس، عقب اجتماعه مع السراج في طرابلس، إنه «تحدث إلى الجهات ذات الصلة في ليبيا، في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لتعزيز عملية السلام، بشأن مقترحات مطروحة حول المنطقة منزوعة السلاح، والتعامل مع عائدات النفط»، لافتاً إلى أنه «يتعين على جميع أطراف النزاع وحلفائهم إظهار استعدادهم لتقديم تنازلات».

وبعدما رأى أن «التصعيد العسكري يشكل خطراً كبيراً بسبب التسليح المستمر لأطراف النزاع الليبي»، دعا ماس إلى «بدء مباحثات مباشرة بين الطرفين لحل الأزمة، وضمان توزيع عادل لإيرادات النفط».

وأضاف ماس موضحاً: «نرى في ليبيا هدوءاً خادعاً في الوقت الحالي. فالجانبان وحلفاؤهما الدوليون يواصلون تسليح البلاد بشكل مكثف، ويتمسكون بوضع شروط مسبقة لوقف إطلاق للنار»، معتبراً أن إنهاء الحصار النفطي والتوزيع الأكثر عدلاً لعائدات النفط «أمران حاسمان أيضاً لحل النزاع في ليبيا».

ومن جهته، وخلال اجتماعه مع وزير الخارجية الألماني، أبدى السراج مرونة نسبية، حيث أكد أنه ليس لحكومته «اعتراض على وقف إطلاق النار بعد بحث تفاصيله كافة، والضمانات اللازمة لعدم تكرار العدوان»، في إشارة إلى هجوم «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس في الرابع من شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي.

وقال رئيس حكومة الوفاق إنه بحث، مساء أمس، مع وزيري الدفاع التركي والقطري، مستجدات الأوضاع في ليبيا، والتحشيد العسكري شرق سرت ومنطقة الجفرة، بالإضافة إلى مجالات التعاون العسكري والأمني، وبرامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية لقوات حكومة الوفاق، وآليات التنسيق بين وزارات الدفاع في الدول الثلاث.

واستغل فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق، لقاءه مع ماس ليطلب «من الحكومات الأوروبية، خاصة ألمانيا، الضغط على الدول الداعمة لحفتر لوقف إثارة الفتنة، وتوسيع الهوة بين أبناء الوطن الواحد»، مرجعاً تباطؤ إنتاج النفط في ليبيا إلى الانقسام السياسي الذي تشهده حالياً.

وبدوره، شدد محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة الوفاق، على ضرورة عودة الموانئ والحقول النفطية إلى سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط، وقال إنه «يجب الاتفاق على قاعدة دستورية تمهد لانتخابات ديمقراطية، وعدم استغلال النفط. وأوضح رفضنا لعملية (إيريني) لمنعها المساعدات عنا لدحر العدوان».

وفي غضون ذلك، عقد خلوصي أكار وزير الدفاع التركي، ونظيره القطري، اجتماعاً مع صلاح النمروش، وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، حيث كرر خلوصي تأكيد دعم بلاده لحكومة الوفاق، بينما قالت مصادر حكومية إن الاجتماع بحث التعاون الأمني والعسكري المشترك للأطراف الثلاثة.

وفي حين عدت زيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس أمس هي الثانية خلال أقل من شهر، فإنها كانت الأولى من نوعها لمسؤول قطري رفيع المستوى منذ سنوات.

وحظي خلوصي والعطية بمراسم استقبال رسمية لدى توافدهما تباعاً على مطار معيتيقة الدولي، بالعاصمة طرابلس، شارك فيها كبار مسؤولي حكومة الوفاق وقادة قواتها.

ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية عن مصدر مطلع من حكومة الوفاق الوطني أن جدول الزيارة كان يتضمن مناقشة الخطوات التي اتخذت حتى الآن لإنشاء قاعدة بحرية تركية في مصراتة (غرب البلاد)، وقاعدة أخرى في قاعدة الوطية الجوية (جنوب طرابلس).

لكن مصادر في الجيش الوطني قالت، في المقابل، إن زيارة الوزيرين التركي والقطري إلى طرابلس ناقشت أيضاً خطة عسكرية لقوات الوفاق لمهاجمة مواقع «الجيش الوطني» في مدينتي سرت والجفرة، مشيرة إلى استمرار الدعم العسكري الذي تقدمه الدوحة وأنقرة لقوات الوفاق، والتحشيد المتواصل على تخوم سرت.

وقال خليفة العبيدي، مسؤول الإعلام الحربي بالجيش الوطني، إن وحداته رصدت عدداً كبيراً من عناصر تنظيم داعش المتطرفين في أثناء تجهيزهم داخل مدينة مصراتة، ليتم نقلهم إلى تمركزات المرتزقة السوريين التابعين للغزو التركي «وذلك لتعزيز وجودهم القائم على تحقيق أطماع المستعمرين الأتراك في بلادنا».