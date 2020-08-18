«الفساد والإحباط» يرغم شبان ليبيا على ركوب «قوارب الموت» نحو أوروبا

سادت حالة من الغضب أنحاء ليبيا مع انتشار خبر قيام مجموعة من الشبان بهجرة غير مشروعة إلى أوروبا مؤخراً، مدفوعين بحالة من «الإحباط» و«انتشار موجات غير مسبوقة من الفساد».

وغالباً ما تعثر سفن الإنقاذ ودوريات خفر السواحل في البحر المتوسط على ليبيين داخل مراكب متهالكة، فتعيدهم إلى البر مرة ثانية.

وتدفع أجواء عدم الاستقرار والاشتباكات المتواصلة منذ 9 سنوات عدداً من الشبان إلى التفكير في الخروج من البلاد بأي ثمن، بحيث أصبح الانتقال إلى أوروبا بالنسبة إليهم هو الحلم الأكبر، بحسب إيهاب محمد، الطالب في كلية الطب البشري بطرابلس، الذي قال: «إذا لم يستطع الشباب الحصول على تأشيرة دولة أوروبية فإنه يضطر إلى المغامرة بالهجرة عبر الهروب من البحر المتوسط».

وأضاف إيهاب (19 عاماً) موضحاً أن الصراع السياسي الذي يعصف بالوطن منذ سنوات، وتردي الأوضاع المعيشية، وارتفاع نسب البطالة وتفشي الفساد «تسبب في عزوف الشباب عن الاندماج في الحياة، وزاد من رغبتهم في الهجرة غير المشروعة إلى أي مكان في العالم، بعيداً عن ليبيا للبحث عن لقمة العيش».

وضرب محمد مثالاً على صعوبة أوضاع الأطباء حديثي التخرج في بلاده، بقوله: «إذا وجد أحد الأطباء الشباب عملاً بأحد المشافي الخاصة فقد يظل بلا عقد يحمي حقوقه لمدة 5 سنوات، ناهيك عن انعدام فرص حصوله على منحة لاستكمال دراسته، فكيف سيوفر تكاليف المعيشة، إذا فكر في الزواج؟» مستكملاً: «لقد اتخذت قرار الهجرة بعد انتهاء سنوات دراستي، ممن سبقوني للخارج، والذين أصبح وضعهم الآن جيداً، وإذا أغلقت الطرق الشرعية أمامي فلا مفر إلا البحر».

وتشهد السواحل الليبية، خصوصاً مناطق غرب ليبيا، عمليات هجرة غير مشروعة كثيرة، ومن وقت لآخر تعلن السلطات الأمنية والبحرية عن توقيف عشرات المهاجرين خلال محاولتهم الفرار بمراكب متهالكة إلى الشط الثاني. ومؤخراً أعلن 6 شبان ليبيين تمكنهم من الوصول إلى ساحل اليونان.

وأمام هذه الظاهرة الحديثة على المجتمع الليبي، دعت ريم البركي، الباحثة في شؤون الهجرة غير الشرعية، الشباب الليبي إلى «التفكير بعمق فيما يتعلق بجدوى قرار الهجرة لأوروبا بالتوقيت الراهن»، وطالبت المؤسسات والوزارات كافة المعنية بالشباب في عموم ليبيا بتوعيتهم من مخاطر الهجرة إلى أوروبا، وما ينتظرهم من مصاعب هناك، هذا حال وصولهم سالمين، منوهة إلى أن الإحصائيات الدولية سجلت أكثر من 19 ألف حالة ما بين غريق ومفقود في البحر المتوسط خلال محاولتهم الوصول لشواطئ أوروبا، خلال السنوات الست الماضية.

وكان الناطق باسم البحرية الليبية، التابعة لحكومة «الوفاق»، العميد أيوب قاسم، قد أعلن نهاية يونيو (حزيران) الماضي فقدان 116 مهاجراً على الأقل، وإنقاذ 132 آخرين على يد خفر السواحل الليبي وصيادين محليين، بعد غرق قارب خشبي قبالة ساحل مدينة الخمس، الواقعة شرق طرابلس.

بدوره، حذّر مدير إدارة التوعية والتثقيف والإعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة شرق ليبيا، حمدي النحيلي، من وجود ما أسماه «مخططات راهنة تعمل على استمرار دفع الشباب للهجرة من البلاد»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الكل يتخوف من قوة الشباب، ومن احتمال ثورتهم على الأوضاع المتردية، وتحديداً بالعاصمة؛ خصوصاً مع الأحاديث المتزايدة عن انتشار الفساد هناك»، لافتاً إلى أن عدداً من الشبان احتجوا على انقطاع التيار الكهربائي، وتدني أوضاع المعيشة والخدمات الحكومية بالعاصمة.

واستكمل النحيلي موضحاً: «من هنا، فالأحزاب والتنظيمات المؤدلجة، كتنظيم (الإخوان)، وباقي التيارات المحسوبة على الإسلام السياسي تعمل على التخلص من تلك القوة الكبيرة بدفعها للهجرة، بما تبثه عن إغراءات حول هذا الأمر»، ورأى أن «هناك مخططاً لتفريغ البلاد من شبابها وقوتها»، وأن عدداً غير قليل من العائلات والشباب الليبي «غادروا البلاد منذ عام 2011. فقد كان لدى هؤلاء توقع صحيح بما شهدته ليبيا، خاصة بين أعوام 2012 و2013، على يد الميليشيات المسلحة من عمليات اغتيالات وأعمال عنف، وتهجير لبعض القبائل، وما تبع ذلك من انهيار للنسيج الاجتماعي».

وحول تبعات ما يجري في ليبيا على الشباب، قال النحيلي: «الأحداث المتوترة زادت من حالة الإحباط، ورفعت وتيرة السفر والهجرة بين الليبيين، سواء بطرق مشروعة، أو غير مشروعة، بحثاً عن الرزق بعيداً عن الاضطرار لحمل السلاح، أو على الأقل البحث عن مكان آمن يعيش فيه المواطن مع أسرته».

وانتهى النحيلي إلى أن نجاح «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، في تحرير المدن بالشرق، وإشعار الأهالي بالأمان «أدى إلى تراجع أعداد الراغبين بالهجرة بدرجة كبيرة، فضلاً عن أن الشواطئ التي يتركز بها عمل عصابات الهجرة غير الشرعية توجد بالغرب الليبي، وتحديداً بمدينة زوارة».