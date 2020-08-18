هايكو ماس: الهدوء الذي تشهده سرت والجفرة “هدوء مخادع”

وصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الهدوء الذي تشهده سرت ومنطقة الجفرة، بالهدوء الخادع.

وأشار ماس، خلال مؤتمره الصحفي مع نظيره في حكومة الوفاق محمد سيالة، أن ألمانيا بذلت جهودا لإرساء السلام في ليبيا، وإن “القوى الخارجية تواصل تسليح البلاد على نطاق واسع”، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد وزير الخارجية الألماني، أن “الطرفين وحلفاءهما الدوليين يواصلون تسليح البلد ويتشبثون بشروطهم المسبقة لوقف إطلاق النار”.

وأعلن ماس تأييد بلاده للمقترح الأممي لإقامة “منطقة منزوعة السلاح حول سرت”.

وتناول ماس مع سيالة، ملف المهاجرين وظروف احتجازهم في ليبيا، مؤكدا بأنه “يجب مكافحة شبكات التهريب بشكل أكثر فعالية”، مجددا دعوته إلى إغلاق مراكز الاحتجاز، ووضع المهاجرين في مراكز بديلة، وتنفيذ تدابير فاعلة لمكافحة شبكات تهريب البشر.

من جهته، جدّد وزير الخارجية في حكومة الوفاق، رفضه للعملية البحرية الأوروبية “إيريني” لمراقبة تنفيذ قرار حظر التسليح الأممي على ليبيا.

واعتبر سيالة أن العملية الأوروبية موجهة فقط لحكومة الوفاق، وأنها لا تشمل مراقبة الطرف الآخر، المتمثل في الجيش الوطني، مضيفا بقوله: “فقط من يشاركون في المسار السياسي سيكون لهم مكان في مستقبل ليبيا”.

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