الوفاق تطلب مزيدًا من التدخل التركي والقطري لإغراق ليبيا بالمرتزقة

طرابلس-العنوان

طلبت حكومة الوفاق، اليوم الإثنين، مزيدًا من التدخل العسكري التركي والقطري، الذي ساهم في إغراق ليبيا بالمرتزقة والإرهابيين خلال المدة الماضية.

جاء ذلك عندما وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار ونظيره القطري، خالد العطية، اليوم الإثنين، زيارة إلى العاصمة طرابلس، ولقائهما مع وكيل وزارة الدفاع بحكومة السراج، عميد صلاح الدين النمروش.

وقال النمروش، في تصريحات عقب الزيارة، إنه اتفق مع وزيري الدفاع التركي والقطري “على التعاون الثلاثي في بناء المؤسسة العسكرية في مجالي التدريب والاستشارات، وإرسال مستشارين عسكريين إلى ليبيا”.

ومهدت حكومة الوفاق، دخول المرتزقة الحاملين لعدة جنسيات إلى ليبيا، بدعم من تركيا وقطر اللتان تمدانها بالمعدات العسكرية.

من جانبه، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب حكومة الوفاق، لتحقيق أهداف تركيا تماشيا مع توصيات الرئيس أردوغان.

يأتي ذلك، في ظل مواصة المجتمع الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة، جهوده لإيجاد حل سلمي للوضع في ليبيا، يجنبها مزيدًا من الحروب، من خلال المبادرات المعلن عنها.