ميليشيا تابعة لحكومة الوفاق تسيطر على معبر رأس جدير

تحركت ميليشيا مسلحة تابعة لقوات الوفاق من مدينة الزاوية أمس الاثنين،

للسيطرة على معبر رأس جدير الحدودي مع تونس.

وأوضحت مصادر إعلامية أن القوة تحركت بأمر القائد الميليشياوي المدعو محمود

بن رجب الذي له صلات وثيقة بتركية.

وتقدمت الميليشيا من قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” المحتلة الخاضعة

لسيطرة الأتراك ومنها انطلقت عبر زلطن حتى وصلت

معبر رأس اجدير ظهر الإثنين وبسطت سيطرتها عليه حتى ساعات المساء وسط

إستياء من مختلف الأوساط في مدينة زوارة دون أي تنسيق معها .

وقالت مصادر من الزاوية أن هذا التحرك جاء بناءً على تكليف من مديرية أمن

الزاوية وبتنسيق مع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاآغا

، بينما تنفي مصادر عدة من زوارة صحة هذه المزاعم مؤكدة أن بن رجب هو من حرك هذه

القوات المدعومة تركيًا بالسلاح والمدرعات التركية للسيطرة على المعبر الإستراتيجي

مع تونس .

وادت مصادر أن هذا التحرك

يأتي بعد تكرار الخروقات خلال الفترة الماضية من تهريب للسلع والوقود وحتى الأفراد

بدون مستندات إلا أن توقيته وطبيعة القوة التي سيطرت تشير الى شيء آخر

.

وفي المقابل ردت مصادر من مدينة زوارة بالإشارة إلى أن الأمور في المعبر

كانت تسير بشكل طبيعي وأن لاصحة لهذه الإدعاءات مؤكدة أن ” مليشيات الزاوية

المرتبطة بمحمود بن رجب والتي تدعي نيتها تأمين المعبر هي من تهرب الوقود

” .

وأشارت مصادر إعلامية من زوارة إلى أن قافلات من الوقود تخرج من مصفاة

الزاوية يوميًا وتتجه جنوبًا عبر طرق أسفل الجبل ومنها غربًا الى المناطق الحدودية

مع تونس لتنتهي في يد مهربين مرتبطين بالمجموعات التي تدعي مسؤولية تأمين المعبر ،

فيما لوحظ انتشار القوات التونسية على الجانب الآخر تحسبًا لأي طارئ او اشتباك على

الجانب الليبي .

وتعتبر هذه هي المرة الاولى التي تسيطر فيها قوة من خارج زوارة على المعبر منذ سنة 2011 ، كما تجدر الإشارة إلى أن بن رجب معتقل سابق في المملكة العربية السعودية بتهم تتعلق بالإرهاب قبل أن ينسج علاقة متينة جدًا مع المخابرات التركية منذ منتصف 2019 الماضي خلال حرب طرابلس .

