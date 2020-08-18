هيئة الكهرباء ترجع ازدياد العجز وطرح الأحمال لنقص الوقود من المصدر

بنغازي-العنوان

أرجعت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية، اليوم الإثنين، سبب ازدياد العجز وساعات طرح الأحمال الخارجة بشبكة الكهرباء إلى نقص امدادات الوقود من المصدر.

وقالت الهيئة، إن “أبناء الجيش الأزرق” بالشركة العامة للكهرباء مرابطين في كل مكان من أجل الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية بالمنطقة رغم الصعوبات والمشاكل.

وأضافت، أن مهندسي إدارة التحكم يبذلون جهودًا مضنية من أجل الحفاظ على الوضع الحالي للشبكة.

وأوضحت، أن المطروح حالياً بالشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية في حدود 500 ميغاوات حصة بنغازي وضواحيها منها 300 ميغاوات وإجدابيا، البريقة، الواحات 75 ميغاوات وحصة مناطق الجبل الأخضر 125 ميغاوات، مشيرة إلى أن ساعات طرح الأحمال من 6 إلى 8 ساعات.