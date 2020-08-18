في تطور وبائي “مُرعب”.. إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا 8,579 إصابة

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تطورا وبائيا جديدا، بتسجيل 407 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا، ليصبح إجمالي الإصابات إلى 8,579 إصابة.

وعن الحالات الجديدة، أوضح المركز الوطني، في طرابلس 203 حالة جديدة و49 حالة مخالطة، وفي غريان حالتين جديدة، وفي ترهونة حالتين جديدة و3 حالات مخالطة، وفي الخُمس 6 حالات جديدة و5 حالات مخالطة، وفي الرياينة حالتين جديدة، وفي يفرن 3 حالات مخالطة وحالة جديدة، وفي النواحي الأربع حالة جديدة، وفي الرجبان 3 حالات جديدة و4 حالات مخالطة، وفي صبراتة حالتين جديدة، في قصر الأخيار 3 حالات جديدة، وفي جنزور 18 حالة مخالطة و3 حالات جديدة، وفي كاباو حالة جديدة، وفي زليتن 6 حالات جديدة و18 مخالطة، وفي درنة حالة جديدة وأخرى مخالطة، وفي طبرق حالتين جديدة، وفي البيضاء 3 حالات جديدة، وفي شحات حالة واحدة جديدة، وفي سبها 12 حالة جديدة و7 حالات مخالطة، وفي الشاطئ حالتين جديدة، وفي العوينات حالة جديدة، وفي مصراتة 42 حالة مخالطة،

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 36 حالة شفاء جديدة، 13 حالة في سبها و6 في ترهونة و4 حالات في زليتن و4 حالات في طبرق و8 حالات في قصر الأخيار وحالة في القره بوللي، ليصبح إجمالي المتعافين من كورونا 969 حالة.

كما سجّل المركز الوطني، 4 حالات وفاة، حالة في غريان وحالة في الشاطئ وحالة في ترهونة وحالة في مصراتة، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 157 حالة.

وعن الحالات النشطة، أضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أنها 7,453 حالة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية