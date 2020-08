أفاد تقرير صحفي

بأن سفينتين حربيتين تركيتين وصلتا إلى ميناء الخمس في تحرك أعاد

إلى الواجهة محاولات تركيا الحثيثة لتحويل موانئ الغرب الليبي إلى قاعدة خلفية

لأنشطتها المتنامية.

وأوضح التقرير أن هذا الميناء التجاري تحول بحسب تأكيدات الجيش لاستقبال

السفن التركية والمرتزقة، ونقل إرهابيين إلى الغرب الليبي بدعم وتمويل قطري، وبات

قاعدة لنقل السلاح والمرتزقة.

ولا يقتصر الأمر على ميناء الخمس فقط، فوفق تأكيدات الجيش ، عمدت تركيا منذ

بداية تدخلها في ليبيا، تحت غطاء دعم حكومة الوفاق غير المعتمدة، إلى تحويل مطار

معيتيقة وميناء طرابلس ومطار زوارة وبعض مرافئ الصيد غرب طرابلس، إلى قواعد لنقل

المرتزقة والسلاح إلى ليبيا.

ويقع ميناء الخمس

البحري على البحر الأبيض المتوسط، وهو مخصص بالأساس لاستقبال الحاويات والبضائع.

ةيوجد الميناء في مدينة الخمس الواقعة شرق العاصمة طرابلس بحوالي 135

كيلومترا، ويصنف على أنه من أفضل الموانئ الليبية.

وشيد الميناء على مساحة تقدر بمئتين وتسعة وأربعين هكتارا، أما طاقته

الاستيعابية فتبلغ نحو ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف طن سنويا.

وأكبر حمولة لسفينة يمكن استقبالها فهي 35 ألف طن على أحد عشر مترا.

يصنف الميناء في الأصل على أنه ميناء تجاري، تشمل أنشطته الأصلية نقل

الركاب والبضائع واستقبال الحاويات، بالإضافة إلى توفره على رصيف نفطي.

The post تقرير: تركيا تستخدم ميناء الخمس لنقل السلاح والمرتزقة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24