باشاغا: نطالب بخروج كل “المرتزقة والميليشيات” من سرت والجفرة

طالب وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بإدراج شركة فاغنر الروسية على لوائح العقوبات الأوروبية، مؤكدا أن موقف حكومة الوفاق الثابت من ضرورة خروج كل المرتزقة والميليشيات من سرت، والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من العمل لاستئناف إنتاج النفط، كخطوة أولى في مسار سلامٍ لن يكون لمجرمي الحرب فيه أي مستقبل سياسي.

وأشار باشاغا، خلال لقاه مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في طرابلس، أن حكومة الوفاق سلّمت للحكومة الألمانية ملفات توثق حجم الجرائم التي اقترفتها “المليشيات والمرتزقة الذين يتبعون مجرم الحرب حفتر”، على حدّ تعبيره.

وأوضح وزير الداخلية في حكومة الوفاق، عبر حسابه على توتير، أن التقارير التي سلّمها للحكومة الألمانية، “شملت تقاريراً عن الألغام والمقابر الجماعية، وتحليلاً أمنياً متكاملاً عن هذه المليشيات، بالإضافة إلى انتهاكات حظر الأسلحة، وتفاصيل رحلات نقل العتاد والمرتزقة”.

وأضاف باشاغا، أنه ناقش مع وزير الخارجية الألماني، عدة ملفات منها مكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة.

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