ليبيا الان

باشاغا: نطالب بخروج كل “المرتزقة والميليشيات” من سرت والجفرة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بإدراج شركة فاغنر الروسية على لوائح العقوبات الأوروبية، مؤكدا أن موقف حكومة الوفاق الثابت من ضرورة خروج كل المرتزقة والميليشيات من سرت، والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من العمل لاستئناف إنتاج النفط، كخطوة أولى في مسار سلامٍ لن يكون لمجرمي الحرب فيه أي مستقبل سياسي.

وأشار باشاغا، خلال لقاه مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في طرابلس، أن حكومة الوفاق سلّمت للحكومة الألمانية ملفات توثق حجم الجرائم التي اقترفتها “المليشيات والمرتزقة الذين يتبعون مجرم الحرب حفتر”، على حدّ تعبيره.

وأوضح وزير الداخلية في حكومة الوفاق، عبر حسابه على توتير، أن التقارير التي سلّمها للحكومة الألمانية، “شملت تقاريراً عن الألغام والمقابر الجماعية، وتحليلاً أمنياً متكاملاً عن هذه المليشيات، بالإضافة إلى انتهاكات حظر الأسلحة، وتفاصيل رحلات نقل العتاد والمرتزقة”.

وأضاف باشاغا، أنه ناقش مع وزير الخارجية الألماني، عدة ملفات منها مكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • ههههه مجرم ارهابي عميل مصراتي لقيط يسترجل بالناتو والاتراك الانجاس…قمة الوقاحة من ملة قذرة اجرامية خوارج العصر

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  • انتم يا تركي يا كلب يا حثالة فبراير كلاب الاتراك جايبين مليشيات الناتو والالاف من المرتزقة السوريين لغزو ليبيا والاستيلاء على النفط الا تستحوا يا خونة

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    • خط سرت الجفرة هو سد منيع ضد اطماع الطامعين فى النفط من كل مكان امريكان وطليان والمان وغيرهم واردوغان مجرد كلب صيد لهم ولايمكن ابدا ان ينال شيئا من الفريسة كما حدث فى سوريا حصل الامريكان على نفط سوريا وتركوا قواعدهم للروس على الحدود التركية واكذوبة فاغنر والروس صناعة امريكية مثل اسلحة الدمار الشامل فى العراق ادت الى العراك وتدمير العراق ولكن الخط الاحمر محمى من الجيش الوطنى بدعم مصرى وعربى قوى ومن يقترب منه هالك وسيكون نقطة انطلاق لتحرير طرابلس فى النهاية

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  • وجه المواطن رجب المقرحي شكوى إلى الأمم المتحدة طالب فيها من بإخضاع تسببوا في اقتلاع أحد عينيه في سجن معيتيقة، وعلى رأسهم فتحي باشاغا وزير الداخلية الحالي بحكومة فائز السراج، للمساءلة القانونية.
    وروى المواطن الجريمة التي اتهم باشاغا بارتكابها قائلا: “جاء السيد فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق إلى السجن الذي كنت محتجزا فيه، وأجد صعوبة في تحديد موعد وصول الوزير بالضبط، فكنت محتجزًا في ظروف غير إنسانية ولم أتمكن من تتبع التواريخ بدقة، وأثناء زيارة فتحي باشاغا تم إحضاري برفقة سجناء آخرين، إلى رئيس السجن عبد الرؤوف كاره (آمر ميليشيا الردع)”.
    وأضاف: “في القاعة التي تم نقلي إليها، كان هناك بالإضافة إلى الحراسات عبد الرؤوف كاره وفتحي باشاغا، وطوال ذلك الوقت كانت يدي مكبلتين بالأصفاد، ودون أن يطرح علي أي سؤال اقترب فتحي باشاغا وأرغمني كي أجثو على ركبتي ثم ثبّت رأسي، حينها رأيته ممسكًا بملعقة وقربها نحو وجهي، وفي اللحظة التالية شعرت بألم حاد ثم فقدت الوعي”.

    وتابع: “عندما عدت إلى وعي في الزنزانة تبين لي أنه تم فقع عيني، وأكد السجناء الذين كانوا معي في وقت الحادثة أن فتحي باشاغا اقتلع عيني بالملعقة التي كان يُمسك بها

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  • ومن طرابلس ايضا …. ان كنت ليبي ولكنني اشك في انك ليبي
    المصاريت احفاد الاتراك الغير شرعيين .. دائما تفوح منهم رائحة الخيانة ….. ارجع للتاريخ ان كنتم في شك مما اقول…. طبعا هناك من اهل مصراتة من هو عربي فهؤلاء لهم التحية

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