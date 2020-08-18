هيئة السلامة الوطنية: إزالة عدد من المتفجرات بمدينة الزاوية

قام أعضاء هيئة السلامة الوطنية بمكتب المفرقعات ومعالجة المتفجرات، بالمنطقة الغربية، بإزالة 3 صواريخ راجمة وعدد 3 قدائف مدفعية وعدد1 صاروخ C5 من أحد المزارع بمدينة الزاوية منطقة بئر معمر.

وفي وقت سابق، أزال أعضاء الهيئة بإدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات، 2 طن من المخلفات الحربية مختلفة الأنواع والأحجام والألغام العنقودية من عدة مواقع ببلدية السبيعة، ونظرا لخطورتها تم إعدامها والتخلص منها بمنطقة الهيرة.

وأعلن يوم أمس، الفريق الفني بقسم الاتصالات بهيئة السلامة الوطنية، تجهيز سلوم إطفاء تابع إلى القسم بطرابلس ومعه أجهزة اللاسلكي وتخصيص نداء خاص على غرفة هيئة السلامة، ضمن خطة الربط بين مكونات الهيئة لتسيير العمل وتسهيل طرق الاتصال والتواصل من اجل حماية الأرواح والممتلكات.

وأقيمت احتفالية بمناسبة افتتاح المقر الجديد لقسم هيئة السلامة الوطنية، بمنطقة الشاطى بفرع الهيئة بالمنطقة الجنوبية، وبحضور رئيس القسم الرائد سليمان قريرة، وأعضاء القسم ورؤوساء الوحدات وعدد من مدراء الأجهزة الامنية بالمنطقة وعميد بلدية الشاطى والمؤسسات العامة وأعيان المنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية