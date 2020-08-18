«النهر الصناعي»: عودة المياه تدريجيا إلى طرابلس

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة «الحساونة – سهل الجفارة» عودة المياه تدريجيا إلى شبكة مياه مدينة طرابلس وعدد من المناطق مع ساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأشار الجهاز إلى استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات التدفق، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأمس الإثنين، كشف الجهاز عن إعادة تشغيل إحدى المضخات بمحطة الضخ ترهونة، لتبدأ المياه في التدفق إلى العاصممة طرابلس، مشيرا إلى العثور على تسريب بمحطة تدفق المياه طريق المطار بالعاصمة، وجاري العمل على إصلاحه.

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