أكثر من نصف الإصابات الجديدة بـ«كورونا» في طرابلس

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض إصابة 407 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى تماثل 36 مصابا للشفاء، بينما توفى أربع حالات أخرى، يوم أمس الإثنين.

واكتشفت أكثر من نصف الإصابات الجديدة في طرابلس بواقع 252 حالة، تليها مصراتة بـ 42 حالة، ثم زليتن بـ 24 حالة، وجنزور بـ 21 حالة، وسبها بـ 19 حالة، والخمس بـ 11 حالة، حسب النشرة اليومية للوضع الوبائي، الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء.

شفاء 36 مصابا ووفاة 4 حالات

وتوزعت باقي الإصابات بواقع سبع حالات في الرجبان، وخمس حالات في ترهونة، وأربع حالات في يفرن، وثلاث حالات في كل من قصر الأخيار والبيضاء، وحالتين في كل من غريان والرياينة وصبراتة ودرنة وطبرق والشاطئ، وحالة في النواحي الأربع وكاباو وشحات والعوينات.

وتماثل للشفاء 36 مصابا موزعين بواقع 13 حالة في سبها، وثمان حالات في قصر الأخيار، وست حالات في ترهونة، وأربع حالات في كل من زليتن وطبرق، وحالة في القرة بوللي.

وسجل مركز مكافحة الأمراض أربع حالات وفاة بواقع حالة في كل من غريان والشاطئ وترهونة ومصراتة.

وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بالفيروس في ليبيا إلى 8579 شخصا، من بينهم 7453 حالة نشطة، و969 متعافا، و157 حالة وفاة، منذا بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا