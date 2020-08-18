ميناء الخُمس يستقبل 482 رأس عجل مستورد وشحنة شعير

نشرت إدارة ميناء الخمس بيانات حديثة، أظهرت وصول عدد من السفن التجارية لمنطقة الرسو.

واستقبل الرصيف رقم 12 سفينة الأغنام “ماريانا ستار” التابعة للوكيل الملاحي شركة رواسي البحار وعلى متنها 482‪ رأس عجل، فيما لم تبين إدارة الميناء بلد الاستيراد.

ودخلت الساعات الماضية سفينة نقل الحبوب “بريسيفت” التابعة للوكيل الملاحي شركة مدوين لمنطقة الرسو وعلى متنها أكثر من ستة آلاف طن من حبوب الشعير.

واستقبل الرصيف التجاري رقم 19 سفينة نقل السكر “ابيك ترادير” التابعة للوكيل الملاحي شركة الهليبو وعلى متنها 27 ألف طن من السكر المكيّس مستوردة لصالح القطاع الخاص.

وتشهد منطقة المخطاف تواجد عدد ستة سفن محملة بالأسمنت المكيّس والسائب إلى جانب سفينة محملة بـ 131‪ سيارة وشاحنة.

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