ليبيا الان

«بشير السويحلي»: لن نقبل بأقل من انسحاب كامل غير مشروط من الحقول والموانئ النفطية

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر بشير السويحلي، نجل رئيس مجلس الدولة الأسبق «عبدالرحمن السويحلي»، أن “زيارة وزيري دفاع قطر تركيا وكذلك وزير خارجية ألمانيا إلى طرابلس؛ تأتي في سياق الفرصة الأخيرة لحل قضية سرت والجفرة ومنشآت النفط”، على حد زعمه.

وادعى «نجل السويحلي» في  تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، قائلًا: “نحن لن نقبل بأقل من انسحاب كامل وشامل وغير مشروط بما فيه كل الموانئ والحقول النفطية وإلا الصدام قادم لا محالة”، بحسب قوله.

جدير بالذكر أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس الأركان يشار غولر وصلا، أمس الاثنين، إلى العاصمة طرابلس، بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، وعقد الوزيران اجتماعا لدى وصولهما مع وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش، وأعقب ذلك لقاء الوزيرين التركي والقطري مع عدد من قادة المليشيات وآمري المناطق العسكرية التابعة لحكومة السراج.

وتأتي تلك الزيارة «المشبوهة» بدعم علني من تركيا وقطر اللتين تستخدمان حكومة السراج التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة والمرتزقة والفصائل الموالية لتركيا في السطو على غرب ليبيا، فيما تقود تركيا المشهد المسلح في غرب ليبيا وتهيمن على القرار فيه، وأنشأت قواعد عسكرية جوية وبحرية في مصراتة وطرابلس والوطية ومؤخرا الخمس.

كما تستمر تركيا في التحشيد شرق مصراتة تمهيدا للهجوم على مدينتي سرت والجفرة، وهو ما ينذر بتصاعد الأزمة لاسيما مع إعلان مصر أن هاتين المدينتين “خط أحمر” لا يمكن تجاوزه.

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الموانئ النفطية بشير السويحلي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • انتم مين ياحمار انتم حريم السلطان العثمانلى الذى صرح المتحدث باسمه انه لا يمكن ان يحارب الجيش المصرى فى ليبيا وهذا يعنى عدم الاقتراب من الخط الاحمر الذى حدده السيسى ووضع شروط للحلول السلمية اذا لم تتحقق فان الجيش الوطنى بدعم من الجيش المصرى جاهز لعبور الخط والوصول الى طرابلس مرورا بمصراته فعبر التاريخ الجيش المصرى انتصر على الجيش التركى نصرا ساحقا فى المعركة الاولى بقيادة ابراهيم باشا عام 1832 واستطاع اسر قائد الجيش التركى رشيد باشا ومعه الاف الضباط والجنود ولولا تدخل اوربا لسقطت عاصمة الخلافة فى يد الجيش المصرى الذى كان وقتها 15 الف وانتصر على جيش تركى 45 الف وفى المعركة الثانية انتصر الجيش المصرى على الترمى فى معركة نصبين وانضم الاسطول التركى للاسطول المصرى بعد ان انشق عن الدولة العثمانية فهل يفعلها ثانية خاصة وان المعتوه عرى الجيش التركى فى الشارع وفى اى فرصة سينقلب عليه بدعم خارجى

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  • انت مجرد كلب تافه ومسعور ينبح على الفاضى انت وامثالك وحتى من يدعون انهم متحدثون رسميا مثل قنونو والمجعى وبيت المال اتخرسوا بينما اكار الحمار يتجول فى طرابلس بين جنود الاحتلال التركى ولا يكترث بهم فهم مجرد حريم السلطان وانت ياسحلول وابوك ابوسحلول وامك ام سحلول مكانكم هناك عند الاتراك تتناك وامك وابوك وراك اما نفط ليبيا فيحميه اسود من يدخل عرينهم مفقود والخط الاحمر لو كان عندك ذرة رجوله تعالى تخطاه انت والمهبول ابوك وانت توصل لجهنم فى ثانية واحدة

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