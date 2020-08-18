تلقوا مساعدة طارئة.. إنقاذ 31 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الاثنين، إنقاذ 31 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية.

وقالت المنظمة في تغريدة لها أن موظفوها تواجدوا داخل نقطة الإنزال في طرابلس لتقديم المساعدة الطارئة لـ31 مهاجرا عادوا إلى الشاطئ من قبل خفر السواحل.

وأشارت منظمة الهجرة إلى أنه تم حتى الآن اعتراض أكثر من 7000 مهاجر وإعادتهم إلى ليبيا هذا العام، وينتهي المطاف بمعظمهم داخل مراكز الاعتقال التعسفي.

وجعلت الفوضى من ليبيا نقطة انطلاق مفضلة لآلاف المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في عبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا.

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