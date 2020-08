أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم

الثلاثاء، تسجيل 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس

في ليبيا إلى 8,579 حالة.

وأوضح المركز في بيان له عبر موقع التواصل

الاجتماعي فيسبوك، أن إجمالي الحالات النشطة بلغ 7,453 حالة، وعدد المتعافين من

الفيروس 969 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات 157 حالة وفاة.

The post الوطني لمكافحة الأمراض: إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا 8,579 حالة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24