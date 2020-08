أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة

لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، تسجيل حالة وفاة و42 إصابة جديدة بفيروس

كورونا في البلدية.

وأوضحت اللجنة في بيان عبر موقع التواصل

الاجتماعي فيسبوك، أن الـ 42 حالة جميعهم مخالطين لحالات مصابة سابقا بالفيروس.

