ماكرون وترامب يبحثان الوضع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسّط وليبيا

ليبيا – قال الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون أمس الإثنين إنّه تحدث مع الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب حول الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسّط.
ماكرون أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر”: “تحدّثت مع الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب بشأن الوضع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسّط وليبيا ولبنان”.
وتابع: “لدينا وجهات نظر متقاربة، إذ تتمثل مصلحتنا المشتركة في تحقيق السلام والأمن في المنطقة، وسنتمسّك بذلك”.
❞تحدّثتُ مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الوضع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وليبيا ولبنان. ولدينا وجهات نظر متقاربة، إذ تتمثّل مصلحتنا المشتركة في تحقيق السلام والأمن في المنطقة، وسنتمسّك بذلك.❝
– @EmmanuelMacron https://t.co/aJYCMRzfFh
— الخارجية الفرنسية (@francediplo_AR) August 17, 2020
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