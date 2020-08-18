ماكرون وترامب يبحثان الوضع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسّط وليبيا

ليبيا – قال الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون أمس الإثنين إنّه تحدث مع الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب حول الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسّط.

ماكرون أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر”: “تحدّثت مع الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب بشأن الوضع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسّط وليبيا ولبنان”.

وتابع: “لدينا وجهات نظر متقاربة، إذ تتمثل مصلحتنا المشتركة في تحقيق السلام والأمن في المنطقة، وسنتمسّك بذلك”.