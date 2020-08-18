تمكن أعضاء إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية بالمنطقة

الغربية ، الثلاثاء، من إزالة ( 3) صواريخ راجمه و ( 3) قذائف مدفعية وصاروخ C5 من أحد المزارع في منطقة بئر معمر بمدينة

الزاوية.

وأوضحت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية على

صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن القذيفة كانت من نوع شديدة

الانفجار وكانت تهدد حياة المواطنين في الأحياء السكنية.

وحذرت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات من الاقتراب من أي جسم غريب

والإبلاغ عنه عبر الأرقام التالية:

021-4775557، 021-4773802،021-4779906

وكانت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية، أعربت عن

استياءها من عدم الاستجابة للنداءات المتكررة لمساعدتها بالأجهزة للكشف عن

الألغام، محمله السلطات مسؤولية الدماء التي تسيل جراء انفجار الألغام.

وقالت الإدارة “انه ومنذ 9 سنوات الماضية وإلى هذه اللحظة لم يتم دعم إدارة

المفرقعات من أي مسئول في الهيئة بأي إمكانيات أو احتياجات موضحة أن كل الأعمال

كانت بالمجهودات الشخصية من اجل سلامة الوطن والمواطن”.

The post هيئة السلامة: إزالة صواريخ ومتفجرات من الزاوية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

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