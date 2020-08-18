لجنة الدفاع النيابية المصرية: سرت والجفرة خطٌّ أحمر حتى لو اجتمع العالم كلُّه وليس تركيا وقطر والوفاق فقط

ليبيا – قال ضابط المخابرات الحربيّة السابق وعضو مجلس النواب المصريّ وعضو لجنة الدفاع والأمن القوميّ اللواء تامر الشهاوي إنّ مصر حذّرت أنّ سرت والجفرة خطٌّ أحمر.

الشهاوي أشار في تصريح لوكالة “روسيا اليوم” إلى أنّ سرت والجفرة خطٌّ أحمر حتى لو اجتمع العالم كله وليس تركيا وقطر والوفاق فقط.

وتابع: “على الرغم من كافّة الدعوات الدوليّة إلى التهدئة في ليبيا وسحب المرتزقة، يبدو أنّ تركيا وقطر تخطّطان لتسعير حرب إقليميّة، ومن أجل معركة سرت، التي وصفتها مصر بالخط الأحمر”.

وأضاف: “من المؤكّد أنّ زيارة وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار والقطري خالد بن محمد العطية إلى طرابلس ولقاء عدد من المسؤولين في حكومة الوفاق، هو رسالة شديده الخطورة وتسعير لحرب إقليميّة ومن أجل بحث الملفّات العسكريّة وأهمُّها بالطبع الموقف العسكري حول سرت والجفرة”.

كما شدّد على أنَّ الأفق ينذر بما لا يحمد عقباه في حال إصرار المحور التركي القطري ومن يدعمه، على إسناد حكومة الوفاق في المُضيِّ قدما نحو الانتحار على أبواب سرت والجفرة، على حد تعبيره.

وأوضح أنَّ الغموض ما زال يكتنف تصرّفات المجتمع الدوليّ نحو ليبيا وبقاءه جالسًا في مقاعد المتفرجين وإطلاق يد العابثين والحيلولة دون إيقاف هذا العبث بشكل جاد، وهو الأمر الذي أصبح مسار تساؤل الشارع الليبي والمصري والعربي والإفريقي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية