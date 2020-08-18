تسجيل أكثر من 400 إصابة جديدة لفيروس كورونا

أخبارليبيا24

فاق عدد الإصابات الجديدة لفيروس كورونا المسجلة يوم الإثنين الـ400 إصابة معظمها حالات جديدة، حيث أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 407 إصابات جديدة بينها 256 حالة جديدة و151 حالة مخالطة.

وبهذا العدد الجديد؛ فإن إجمالي الإصابات المسجلة بلغ 8,579 إصابة بينها 7,453 حالة نشطة.

كما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 36 حالة شفاء جديدة أغلبها في سبها وعدد 4 حالات وفاة في كل من غريان الشاطئ ترهونة مصراتة.

ومع تزايد انتشار الوباء بوتيرة متسارعة في ليبيا، أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في بنغازي، اليوم الإثنين، زيادة ساعات الحظر المفروض مع منع التنقل بين المدن والمناطق، وكذلك منع إقامة المناسبات الاجتماعية.

وشدد الفريق عبدالرازق الناظوري، في كلمة مسجلة، على المواطنين بالالتزام بإجراءات الحظر للحفاظ على حياة الجميع، مرجعًا تزايد أعداد الإصابات المدة الماضية إلى الاختلاط في المناسبات والتجمعات.

وقال الناظوري، “إن حالات الوفاة بسبب كورونا زادت بشكل غير عادي وغير مسبوق في ليبيا، غير المدة الماضية بسبب التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية المعلن عنها سابقًا”.

وشدد الناظوري، على أن تهاون المواطنين وعدم التزامهم بالإجراءات ساعد بشكل كبير في انتشار عدوى فيروس كورونا في ليبيا.

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