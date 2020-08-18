ليبيا الان

معزب: تعاظم الحملة الإعلامية الممنهجة ضدَّ جماعة الإخوان هو الدافع وراء استقالة أعضائها في الزاوية

تم النشر منذُ 24 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علّق عضو مجلس الدولة الإستشاريّ وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب على استقالة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مدينة الزاوية.

معزب وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسيّة أمس الإثنين قال إنّه في عام 2015 قامت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا بمراجعات لنهجها في العمل، وكان تيّارٌ قويٌّ من داخلها يدعو إلى حلّ الجماعة مع استمرار حزب العدالة والبناء في العمل كحزب سياسي، لكن رغم قوّة التيّار داخل الجماعة لم يُلتفت إليه.

ورأى عضو المجلس أنّ كثرة وتعاظم الحملة الإعلاميّة الممنهجة ضدَّ جماعة الإخوان يمكن أن تكون هي الدافع لهؤلاء المستقيلين باتخاذ هذه الخطوة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك