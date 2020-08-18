تشكيل غرفة طبية لمكافحة «كورونا» في يفرن والقلعة والطاهر والعوينية

قرر عمداء المجالس البلدية في يفرن والقلعة والطاهر والعوينية تشكيل غرفة طبية للمنطقة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع ضمن رؤساء وأعضاء اللجان العليا لمكافحة الجائحة في تلك البلديات، وبمشاركة مدير مستشفي يفرن العام ومدير مستشفي القلعة القروي، حيث نوقشت كيفية التعاون بين البلديات، ووضع خطة عمل لمكافحة الوباء، حسب بيان بلدية يفرن على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

واتفق المجتمعون على تفعيل مركز عزل موقت بشكل عاجل يشمل كل البلديات، واختيار مستشفى أم الجرسان القروي لذلك، والعمل على استقدام جهاز «PCR» للمنطقة، دعم مستشفي يفرن العام من خلال توفير سيارات إسعاف بأطقمها، وتكون دعما لقسم الإسعاف والطواري بالمستشفي طيلة أيام الأسبوع من كل بلدية.

وتقرر تفعيل البرنامج الأمني للمنطقة من خلال دعم مديرية أمن يفرن، ومخاطبة هيئة الأوقاف لتشكيل فريق يتولي برنامج الدفن للحالات المصابة، وإعلان حالة الطوارئ للعناصر الطبية؛ لتفعيل مركز العزل.

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