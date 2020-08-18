التكبالي: تسليم ميناء مصراتة إلى تركيا سيشكل خطرًا على الأمن القوميّ الليبيّ وحتى العربيّ والأوروبيّ

ليبيا – قال عضو مجلس النوّاب علي التكبالي إنّ التنازلات الجديدة من الجانب الليبيّ ممثلًا بحكومة الوفاق لصالح دولتي تركيا وقطر داعمتين للإرهاب، كان متوقّعًا في ختام زيارة وزير الدفاع القطري خالد العطية ونظيره التركي خلوصي أكار .

التكبالي وفي تصريح لموقع “العربية .نت” أمس الإثنين أشار إلى خطورة تسليم ميناء مصراتة الاستراتيجي إلى الأتراك لتحويله إلى قاعدة بحريّة تابعة لهم وخطورة استمرار حكومة الوفاق في التحكّم بمصير ومستقبل ليبيا والليبيين، مضيفًا أنّ كلَّ ما تريده أنقرة ستأخذه بسهولة.

وبخصوص ميناء مصراتة الذي تعتزم تركيا تحويله إلى قاعدة بحريّة، نوّه التكبالي إلى أنّه سيخدم خططها الرامية إلى التنقيب عن الغاز في شرق المتوسّط، لافتًا إلى أنّ وضع تركيا يدَها على قاعدتين عسكريتين واحدة جويّة في الوطية والأخرى بحريّة في مصراتة، ستشكّلان خطرًا على الأمن القوميّ الليبيّ وحتى العربيّ والأوروبيّ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية