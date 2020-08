نفت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، ما ورد عبر صفحات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول انقطاع التيار الكهربائي خلال الأسبوع المقبل بالكامل، موضحة أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة ولا يمت للحقيقة بأية صلة.

