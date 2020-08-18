المياه تبدأ بالتدفق نحو طرابلس والمناطق المجاورة

أعلن جهاز النهر الصناعي- منظومة الحساونة، بدء عودة المياه تدريجياً إلى شبكة مدينة طرابلس وعدد من المناطق المجاورة، مع استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات التدفق.

وارتبط انقطاع المياه الأيام الماضية بشكل أساسي بانقطاع الكهرباء الذي أثر بشكل كبير في الحياة اليومية إضافة إلى تأثر جهاز النهر بعقبات عدة منها تعرض الآبار والحقول إلى التعديات والتخريب ما أدى إلى انقطاع المياه عن المدن في وسط وغرب ليبيا.

ولا يقل تأمين تدفق المياه إلى المدن الليبية أهمية عن الكهرباء، إذ يعتمد السكان في حياتهم اليومية عليهما وما يحتاجونه الآن هو استمرارية وصول المياه وبقاء الشبكة الكهربائية دون طرح أحمال لطالما مل منه الجميع.

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