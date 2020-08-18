الاتحاد الأوروبي يُمول مشروعاً أممياً في ليبيا بـ10 ملايين يورو

قدم الاتحاد الأوروبي 10 ملايين يورو كتمويل إضافي لمبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجديدة SUSC بشأن الاستقرار والوحدة والتماسك الاجتماعي في ليبيا، بهدف دعم الحوار السلمي والمصالحة.

وبموجب هذا التمويل الجديد من الاتحاد الأوروبي ، ستستمر المبادرة في دعم ثلاثة مشاريع تكميلية قائمة وهي: مرفق تحقيق الاستقرار في ليبيا، ومشروع المصالحة الوطنية ومشروع الانتخابات المحلية ، مع تقديم مشروع جديد لمنع التطرف العنيف .

وتركز الشراكة المستمرة بين الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذه المبادرة الجديدة على تعزيز قدرات البلديات، التي تعمل على تأسيس بيئة سلمية والحفاظ عليها وتعزيز فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ودعم التعايش والاستقرار.

وتهدف مبادرة SUSC إلى تعزيز التقدم نحو أهداف الاستقرار المحلية المشتركة من خلال استعادة الخدمات الأساسية وجهود المصالحة ودفع الحوار السلمي على مستوى المجتمع بالتعاون مع المجتمع المدني.

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