أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري لقيام بعض الشباب الليبي بالمخاطرة وعبور البحر المتوسط للوصول إلى شواطئ جنوب أوروبا مطالبا الحكومة بإعطاء ملف الشباب الأولية التي يستحقها.

وأكد العقوري أسفه لقيام بعض الشباب بعمل خطير كهذا والاتجاه لعصابات تهريب البشر مبينا أنه يتفهم الظروف الصعبة التي يعيشها الشباب الليبي والتي تضطرهم لحلول يائسة وخطيرة، مضيفاً بأنه من المحزن أن يخاطر الشباب بأرواحهم للحصول على حقوق أساسية من المفترض أن يجدوها في بلادهم .

وشدد العقوري على أهمية أن تقوم الحكومة بإعطاء ملف الشباب الأولوية التي يستحقها وضرورة العمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لفتح فرص العمل أمامهم وتحسين ظروف حياتهم وأنه بالإمكان عمل شيء ما إذا ركزت الحكومة عملها على ذلك .

وأوضح العقوري أن مشاركة الشباب بشكل أكبر في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يعد التحدي الوطني الأكبر ويعتبر مسؤولية الجميع دون استثناء، مما يتطلب مشروع وطني شامل للاهتمام بشريحة الشباب، مؤكداً أن ليبيا لا يجب أن تفرط في ثروتها من الشباب والذي يعد أساس أي مشروع للتنمية والنهوض بالوطن.

وعبر العقوري عن أمله في استقرار الأوضاع والذي بدوره سيساعد في العمل على ملف الشباب، مؤكداً على أن ليبيا دولة غنية بمواردها وتحتاج لسواعد شبابها والذي سيكون أمامه العديد من الفرص الواعدة.