ليبيا
السلامة الوطنية: إزالة مخلفات حرب من مدينة الزاوية
الزاوية – بوابة إفريقيا الإخبارية |
18 August, 2020
أعلنت هيئة السلامة الوطنية إزالة مخلفات حرب من أحد المزارع بمنطقة بئر معمر بمدينة الزاوية.
وأكدت الهيئة قيام مكتب المفرقعات ومعالجة المتفجرات بالمنطقة الغربية بإزالة عدد( 3) صواريخ راجمه وعدد ( 3) قذائف مدفعية وعدد(1) صاروخC5من أحد المزارع بمدينة الزاوية منطقة بئر معمر.
ودعت الهيئة المواطنين إلى إبلاغ هيئة السلامة الوطنية عن أي أجسام غريبة على أرقام0214775557،0214773602
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