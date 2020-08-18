أعلنت هيئة السلامة الوطنية إزالة مخلفات حرب من أحد المزارع بمنطقة بئر معمر بمدينة الزاوية.

وأكدت الهيئة قيام مكتب المفرقعات ومعالجة المتفجرات بالمنطقة الغربية بإزالة عدد( 3) صواريخ راجمه وعدد ( 3) قذائف مدفعية وعدد(1) صاروخC5من أحد المزارع بمدينة الزاوية منطقة بئر معمر.

ودعت الهيئة المواطنين إلى إبلاغ هيئة السلامة الوطنية عن أي أجسام غريبة على أرقام0214775557،0214773602