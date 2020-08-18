ليبيا الان

خبيرة أمريكيّة بالأمن القوميّ: قطر تلعب دور المموِّل في نقل مرتزقة سوريا إلى ليبيا

تم النشر منذُ 23 ساعة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قالت الخبيرة الأمريكيّة بالأمن القوميّ وشؤون الجماعات الراديكالية إيرينا تسوكرمان إنّ قطر تلعب دور المموِّل في نقل مرتزقة سوريا إلى ليبيا،وتستخدم استخباراتها لجمعهم، لافتةً إلى أنّ أنقرة تتعامل مع لوجستيات النقل حيث أنّ لديها القدرة على القيام بذلك وهي في وضع أفضل لذلك.

تسوكرمان وفي تصريحات لصحيفة “الدستور” المصريّة أمس الإثنين أكّدت أنّ قطر تلعب دورًا كبيرًا على الأرض في ليبيا والاتصالات السياسيّة بين المرتزقة والميليشيات وتركيا، موضّحة أنّ الدوحة من ناحية أخرى تدعم خطاب الهجوم على الدولة.

وأشارت إلى أنّ تركيا تقوم بنفس الدور الذي تلعبه قطر لمهاجمة مصر، قائلةً: “تتطلّع أنقرة لجرِّ مصر إلى حرب طويلة في ليبيا، في حرب استنزاف ضدِّ أعداد متزايدة من المرتزقة والميليشيات الدوليّة وصعود الجماعات المتطرِّفة والإرهابيّة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • فطر ليست وحدها بل هى ذراع اسرائيل القذرة فى المنطقة وهى من توفر لها الحماية الامريكية والعالم كله يعرف ان اسقاط النظام القطرى يعنى القضاء على الارهاب الدولى

    رد

  • بالعكس الجيش المصرى زاد قوة رغم انف قطرائيل وقنواتها المسعورة الغبية فى تركيا والتى تحرض ليل نهار ضد الجيش المصرى والنتيجة عكسية تقدم واصبح التاسع عالميا متقدما على تركيا واسرائيل واصبحت سيناء كاملة التسليح وسيتقدم الجيش المصرى الى مراكز متقدمة اكثر ولم يتأثر بحرب استنزاف منذ 2011 بل على العكس اصبح قويا ويدعم الجيوش الوطنية العربية رغم انف موزه وكلابها

    رد