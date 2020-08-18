هذه نتائج لقاء باشاغا بوزيري الدفاع القطري والتركي

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا خلال لقاءه وزيراالدفاع القطري خالد العطية والتركي خلوصي آكار على ضرورة الحذر من الأخطار التي لازالت محدقة بليبيا وأن الحرب سوف تعود رحاها في أي لحظة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن باشاغا استعرض خلال اللقاء الذي جرى بالعاصمة طرابلس آلية عمل وزارة الداخلية التي تهدف إلى بناء القدرات وإصلاح وتطوير منتسبي الوزارة باعتبار أن الأمن مسؤولية الجميع بالجميع مثمنا الدور التركي والقطري الداعم لحكومة الوفاق خلال حرب طرابلس.

وقال الوزير التركي خلال اللقاء “تربطنا بليبيا علاقات قديمة وحضارات فائتة ولن نتخلى عن الليبيين…فلابد من استقرار ليبيا وان ينعم الليبيون بخيرات بلدهم ومقدراتها”معربا عن تطلعه لتوسيعالعلاقات الأمنية والعسكرية مع ليبيا بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين معربا عن رغبة بلاده في دعم ليبيا على كافة الأصعدة وخاصة المجالين الأمني والعسكري.

من جهته دعا وزير الدفاع القطري الليبيين إلى رأب الصدع وتجاوز هذه المرحلة للوصول بليبيا لبر الأمان.