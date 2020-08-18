ضبط متهم بارتكاب جريمة قتل هرب من سجن صرمان

ضبط رجال مديرية أمن صبراتة متهما في قضية قتل عمد، هارب من من سجن القضائية صرمان.

وقبضت وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي بالمديرية على المتهم، وسلمته للشرطة القضائية للاستكمال الإجراءات القانونية حياله، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وفي 13 أبريل الماضي، هرب 401 نزيل من سجن صرمان، بينهم 384 نزيلا وتسع نزيلات، خلال تمرد.

وأشارت وزارة العدل بحكومة الوفاق، في بيان بشأن الواقعة، إلى أنهم «جميعا موقوفون احتياطيا أو محكومون بناء على إجراءات قانونية صحيحة».

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