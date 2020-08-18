مستشفى الجلاء للنساء طرابلس يتسلم مولدا كهربائيا

تسلّم مستشفى الجلاء للنساء والولادة بمدينة طرابلس، مولدًا كهربائيًا ذو قدرة كهربائية 1ميغا وات، سيعمل كمصدر طاقة يغذي كامل المستشفى عند انقطاع التيار الكهربائي.

وبينت المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أنه بعد تأثر الخدمات الطبية المقدمة داخل المرافق الصحية العامة بزيادة ساعات طرح الأحمال وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، سلّمت وزارة الصحة مستشفى «الرازي للأمراض النفسية والعصبية» مطلع أغسطس الجاري، مولدًا كهربائيًا يعمل بقدرة كهربائية 1 ميغا وات، بعد تلف المولد الكهربائي القديم بشكل نهائي كما تسلم مستشفى «سوق الخميس» الواقع بمنطقة الخمس مولدًا كهربائيا في الأول من يوليو الماضي.