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“صندوق الإنماء” يبحث الفرص الاستثمارية المتاحة

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بحضُور الشركات القابضة والتابعة للصندوق أوجه التكامل الاقتصادي والاستثماري بين الشركات، بالإضافة إلى آلية تعزيز التواصل بين الشركات وإدارة الصندوق وتطبيق مبدأ الترشيد إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة على المدى القريب.

وحضر الاجتماع 23 شركة من شركات الصندوق التابعة والقابضة، بالإضافة إلى الإدارة التنفيذية للصندوق، والمتمثلة في المدير العام ومديري المكاتب والإدارات.

ويهدف هذا الاجتماع إلى تقديم نتائج ملموسة في أنشطة الشركات التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز المنتج المحلي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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