وزير الدفاع التركي: سنواصل دعم وحدة الأراضي الليبية وسيادتها

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده «نقف في الجانب الصائب، وتدعم حكومة (الوفاق) المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وتدعم وحدة الأراضي الليبية وسيادتها».

وتابع: «نبذل الجهود من أجل أن يعيش الشعب الليبي في أمن وأمان واستقرار، ومن أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار»،جاء ذلك في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وأضاف: «بتوجيهات من رئيس جمهوريتنا سنواصل الوقوف في السراء والضراء إلى جانب أشقائنا الليبيين الذين لنا معهم ماض مشترك يعود إلى 500 عام، وثقافة مشتركة».

وأفاد أن أنقرة تتقاسم إمكانياتها مع طرابلس، وتقدم الدعم بالتدريب العسكري في إطار مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقع بين البلدين، موضحا أن بلاده تواصل فعالياتها الإنسانية أيضا، وكل أنواع الدعم للمستشفيات، ويواصل خبراء المتفجرات الأتراك عمليات إزالة الألغام والعبوات المصنوعة يدويا.

زيارته طرابلس

ووصف زيارته إلى طرابلس أمس الإثنين بـ«المثمرة جدا»، إذ بحث خلالها العديد من القضايا، وتبادل المعلومات، معربا عن ثقته أن الزيارة ستكون لها نتائج مهمة لليبيين.

وأردف: «نحن هنا بدعوة من حكومة الوفاق، نقف معهم وندعمهم»، مشددا على على أن «تركيا تفعل كل ما بوسعها للحيولة دون إلحاق الضرر بالمدنيين الليبيين».

اقرأ أيضا: المسماري يعلق على زيارة وزيري دفاع تركيا وقطر طرابلس

وزار آكار طرابلس رفقه رئيس الأركان التركي يشار غولر، حيث تفقدا فعاليات التدريب والاستشارة العسكرية والأمنية للمستشارين العسكريين الأتراك في إطار اتفاقية التعاون الأمني والعسكري مع ليبيا.

والتقى أكار بشكل منفصل مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، كما التقى في طرابلس نظيره القطري خالد بن محمد العطية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا